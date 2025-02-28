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Палестинец въехал в группу людей в Израиле

28 февраля 2025 06:52
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В Израиле автомобиль въехал в группу людей на остановке транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палестинец въехал в группу людей в Израиле-2

Пострадали 10 человек: они получили травмы различной степени тяжести. В критическом состоянии две молодые девушки и 60-летний мужчина. Что касается подробностей инцидента, то водителем, въехавшим в людей, оказался 50-летний палестинец, который нелегально находился на территории Израиля. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, однако его догнали и ликвидировали.

# ЧП

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