Палестинец въехал в группу людей в Израиле

В Израиле автомобиль въехал в группу людей на остановке транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 10 человек: они получили травмы различной степени тяжести. В критическом состоянии две молодые девушки и 60-летний мужчина. Что касается подробностей инцидента, то водителем, въехавшим в людей, оказался 50-летний палестинец, который нелегально находился на территории Израиля. Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, однако его догнали и ликвидировали.