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Овечкин все ближе к Гретцки. «Вашингтон» проиграл «Калгари» в матче НХЛ

26 февраля 2025 08:32
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что забил в матче с «Калгари» из-за внезапности броска. Его комментарий в социальной сети X процитировал журналист НХЛ Том Гулитти. Об этом пишет ТАСС.

Овечкин все ближе к Гретцки. «Вашингтон» проиграл «Калгари» в матче НХЛ-1

Фото: pixabay

Овечкин забил шайбу в среду вечером в матче с «Калгари» при игре 1:3, доведя свой бомбардирский счет в регулярном чемпионате НХЛ до 883. По количеству забитых шайб он уступает лишь Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

По словам Овечкина, вратарь «Калгари» думал, что он сделает передачу Тому Уилсону, но сделал бросок, и шайба попала в сетку.

# Хоккей

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