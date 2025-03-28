Овечкин очков не набрал. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ

Поиски затонувшей бронемашины с американскими солдатами в Литве продолжаются

Для поиска пропавших солдат были задействованы литовские и иностранные войска, а также вертолеты. Долгое время это не приносило никаких результатов и на Западе стали строить невероятные догадки о причинах случившегося.