Овечкин очков не набрал. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Миннесоте Уайлд» в матче НХЛ со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.
Александр Овечкин провел на льду 19 минут, нанес три броска, применил два силовых приема, но прервал серию результативности из пяти очков.
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Миннесоте Уайлд» в матче НХЛ со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.
Александр Овечкин провел на льду 19 минут, нанес три броска, применил два силовых приема, но прервал серию результативности из пяти очков.
Фото: pixabay
«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, а «Миннесота» одержала четвертую победу в шести матчах.