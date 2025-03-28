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Овечкин очков не набрал. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ

28 марта 2025 08:00
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«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Миннесоте Уайлд» в матче НХЛ со счетом 4:2. Об этом пишет РИА Новости.

Александр Овечкин провел на льду 19 минут, нанес три броска, применил два силовых приема, но прервал серию результативности из пяти очков. 

Овечкин очков не набрал. «Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ-1

Фото: pixabay

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, а «Миннесота» одержала четвертую победу в шести матчах.

# Хоккей

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