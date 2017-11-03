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Ответственность за теракт в Нью-Йорке 31 октября взяло на себя ИГ

03 ноября 2017 08:11
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Новости США. Ответственность за атаку в Нью-Йорке взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа».

С момента нападения на башни-близнецы этот теракт признан самым крупным в городе по количеству погибших. Жертвами стали 8 человек, 12 пострадали.

Ранее сообщалось, что у совершившего наезд на людей гражданина Узбекистана на телефоне были найдены различные пропагандистские видеозаписи. А при нем была записка, в которой значилось, что он действует от имени террористической организации.

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# Фотофакт # Теракт в США

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