Ответственность за теракт в Нью-Йорке 31 октября взяло на себя ИГ

Новости США. Ответственность за атаку в Нью-Йорке взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа».

С момента нападения на башни-близнецы этот теракт признан самым крупным в городе по количеству погибших. Жертвами стали 8 человек, 12 пострадали.

Ранее сообщалось, что у совершившего наезд на людей гражданина Узбекистана на телефоне были найдены различные пропагандистские видеозаписи. А при нем была записка, в которой значилось, что он действует от имени террористической организации.