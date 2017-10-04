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Открытие имеет значение для развития фармацевтики: объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

04 октября 2017 14:09
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Новости Швеции. Высокая награда присуждена Жаку Дебуши, Йоахиму Франку и Ричарду Хендерсону за развитие криоэлектронной микроскопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие имеет значение для развития фармацевтики: объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии-1

В сущности, именно их разработка дала толчок изучению строений биомолекул. Ученые научились быстро их замораживать, что позволяет глубоко изучать происходящие с ними процессы. А это имеет решающее значение как для понимания химических принципов жизни в целом, так и для развития фармацевтических препаратов.

# Фотофакт # Нобелевская премия

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