Открытие имеет значение для развития фармацевтики: объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

В сущности, именно их разработка дала толчок изучению строений биомолекул. Ученые научились быстро их замораживать, что позволяет глубоко изучать происходящие с ними процессы. А это имеет решающее значение как для понимания химических принципов жизни в целом, так и для развития фармацевтических препаратов.