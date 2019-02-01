От гриппа в Греции скончались 12 человек

Новости Греции. За последнюю неделю в Греции от гриппа скончались 12 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за этот сезон зафиксировано 18 смертей. Всем жертвам болезни было от 25 до 90 лет.