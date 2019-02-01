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От гриппа в Греции скончались 12 человек

01 февраля 2019 08:14
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Новости Греции. За последнюю неделю в Греции от гриппа скончались 12 граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за этот сезон зафиксировано 18 смертей. Всем жертвам болезни было от 25 до 90 лет.

От гриппа в Греции скончались 12 человек-1

Заболевание подтверждено уже у нескольких сотен человек. Госпитализированы более 110 жителей. Наблюдение за распространением болезни ведется с октября до конца мая, а данные публикуются каждую неделю.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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