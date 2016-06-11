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Очередной удар ИГ по культурному наследию: взорван ассирийский храмовый комплекс возрастом более 3 тысяч лет

11 июня 2016 11:09
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Новости Ирака. Очередной удар по мировому культурному наследию нанесли боевики Исламского государства. На этот раз радикалы разрушили город, который принадлежал к древней Месопотамии - сейчас это территория Ирака.

Мощный взрыв уничтожил ассирийский храмовый комплекс возрастом более трех тысяч лет. Террористы зафиксировали это на видео и выложили в Интернет. Эксперты из Организации Объединенных Наций изучили снимки со спутников. Ущерб древнейшим памятникам нанесен непоправимый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Исламское Государство

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