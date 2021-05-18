Осталось только два каменных столба. Арка Дарвина на Галапагосских островах разрушилась

Новости Эквадора. Галапагосские острова лишились одного из своих главных символов – знаменитой на весь мир Арки Дарвина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свод скального образования разрушился, остались лишь два каменных столба.

По данным специалистов, это произошло по естественным причинам, а именно эрозии. В результате обрушения никто не пострадал. Арка получила свое название в честь ученого Чарльза Дарвина. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы заняться дайвингом, увидеть большое разнообразие флоры и фауны.