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Осталось только два каменных столба. Арка Дарвина на Галапагосских островах разрушилась

18 мая 2021 11:36
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Новости Эквадора. Галапагосские острова лишились одного из своих главных символов – знаменитой на весь мир Арки Дарвина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свод скального образования разрушился, остались лишь два каменных столба.

Осталось только два каменных столба. Арка Дарвина на Галапагосских островах разрушилась-1

По данным специалистов, это произошло по естественным причинам, а именно эрозии. В результате обрушения никто не пострадал. Арка получила свое название в честь ученого Чарльза Дарвина. Туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы заняться дайвингом, увидеть большое разнообразие флоры и фауны.

Осталось только два каменных столба. Арка Дарвина на Галапагосских островах разрушилась-4

Считается, что наблюдения Дарвина за галапагосскими черепахами стали отправной точкой в создании знаменитой теории эволюции.

# История # Чарльз Дарвин # Фотофакт

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