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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы

25 июня 2024 08:23
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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы. Он покинул территорию страны и направился в Австралию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы-1

Известно, что Ассанжа выпустили под залог. При этом 26 июня он должен будет предстать перед американским судом. По информации CNN, сделка с Вашингтоном позволит избежать тюремного заключения в США. С 2019 года Ассанж содержался в британской тюрьме после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне. Все это время Вашингтон добивался экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему вменяют преступления, связанные с публикацией секретной информации.

# Международная политика # Джулиан Ассанж

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