Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Известно, что Ассанжа выпустили под залог. При этом 26 июня он должен будет предстать перед американским судом. По информации CNN, сделка с Вашингтоном позволит избежать тюремного заключения в США. С 2019 года Ассанж содержался в британской тюрьме после выдворения с территории посольства Эквадора в Лондоне. Все это время Вашингтон добивался экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему вменяют преступления, связанные с публикацией секретной информации.