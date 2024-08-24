В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом. Им стал подросток, которого опознал один из очевидцев страшных событий. В квартире его родителей сейчас проходят обыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом. Им стал подросток, которого опознал один из очевидцев страшных событий. В квартире его родителей сейчас проходят обыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Креста, представитель департамента полиции:
Мы хотели бы получить его точное описание, но это сложно. Свидетели находятся в шоке. За всеми ними ведется наблюдение. Преступник нападал по-видимому наугад. Нам нужно собрать все воедино, как пазл, чтобы мы могли расширить наши поиски.
Трагедия в немецком Золингене произошла накануне. Злоумышленник устроил массовую резню на Дне города. Три человека погибли, восемь получили ранения. За их жизни теперь борются медики. Для поисков нападавшего власти подняли всех правоохранителей округа и авиацию. Ожидалось, что праздник города посетят до 80 тысяч человек, но после происшествия власти призвали жителей воздержаться от прогулок и помолиться за тех, кто сейчас находится на волоске от смерти. Сами граждане потребовали отставки министра внутренних дел ФРГ в связи с произошедшим.