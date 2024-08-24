В Германии задержали подозреваемого в нападении с ножом. Им стал подросток, которого опознал один из очевидцев страшных событий. В квартире его родителей сейчас проходят обыски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Креста, представитель департамента полиции:

Мы хотели бы получить его точное описание, но это сложно. Свидетели находятся в шоке. За всеми ними ведется наблюдение. Преступник нападал по-видимому наугад. Нам нужно собрать все воедино, как пазл, чтобы мы могли расширить наши поиски.