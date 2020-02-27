Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге

Новости Франции. Пожар в жилом доме Страсбурга унес пять жизней. Еще семь человек получили ожоги и отравление дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавших медики доставили в больницу, где им окажут необходимую помощь. Прибывшие к месту происшествия пожарные эвакуировали жильцов и разместили их в пункте временного пребывания.