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Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге

27 февраля 2020 12:52
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Новости Франции. Пожар в жилом доме Страсбурга унес пять жизней. Еще семь человек получили ожоги и отравление дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге-1

Пострадавших медики доставили в больницу, где им окажут необходимую помощь. Прибывшие к месту происшествия пожарные эвакуировали жильцов и разместили их в пункте временного пребывания.

Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге-4

Возгорание ликвидировано. В операции были задействованы около 50 человек и несколько единиц техники. Теперь специалистам предстоит установить, из-за чего вспыхнуло пламя. Наиболее вероятная версия – короткое замыкание.

Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге-7

# Пожар # Фотофакт

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