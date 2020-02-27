Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек

Новости Казахстана. Сильный снегопад привел к нескольким крупным авариям в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной из трасс грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим детей. Водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения пострадали 8 человек. Большинство травмированных – школьники.