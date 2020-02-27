Прямой эфир

Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек

27 февраля 2020 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Сильный снегопад привел к нескольким крупным авариям в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек-1

На одной из трасс грузовик столкнулся с автобусом, перевозившим детей. Водитель большегруза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения пострадали 8 человек. Большинство травмированных – школьники.

Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек-4

На Северном кольце произошла массовая авария. Здесь столкнулись более 10 легковушек. Два человека в больнице.

Грузовик врезался в автобус с детьми в Казахстане. Пострадали 8 человек-7

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге
27 февраля 2020 12:52

Пять человек погибли по время пожара в жилом доме в Страсбурге

В Висконсине сокращённый сотрудник устроил стрельбу на заводе и покончил с собой
27 февраля 2020 08:43

В Висконсине сокращённый сотрудник устроил стрельбу на заводе и покончил с собой

В Нью-Дели во время протестов из-за закона о гражданстве погибли 34 человека
27 февраля 2020 08:41

В Нью-Дели во время протестов из-за закона о гражданстве погибли 34 человека