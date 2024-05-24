Орбан: слова западных политиков говорят о подготовке Европы к войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа ведет активную подготовку к войне с Россией, говоря о заявлениях западных СМИ и политиков. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что в вероятность нападения России не верит и считает слова о «российской угрозе» маневром Запада. Орбан также отметил, что сейчас рабочие комиссии НАТО рассматривают вопрос о возможности участия альянса в украинском конфликте.

Он отметил, что при учреждении НАТО не предполагалось проводить действия за пределами своей страны. Сейчас венгерские юристы изучают, как можно сделать так, чтобы Венгрия осталась членом НАТО, не участвуя в ее действиях за пределами территории альянса.