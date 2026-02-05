Орбан осудил Киев за использование венгров в качестве «пушечного мяса»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался на фоне принудительной мобилизации венгров в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В социальной сети X Орбан разместил публикацию, где сообщил о гибели еще одного мобилизованного в Украине венгра. Представители венгерского народа не могут быть использованв «в качестве пушечного мяса», – указал он.

Политик также заявил о грядущей депортации из Венгрии всех украинских чиновников, имеющих отношение к принудительной мобилизации.

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