Прямой эфир

Орбан осудил Киев за использование венгров в качестве «пушечного мяса»

05 февраля 2026 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Орбан осудил Киев за использование венгров в качестве «пушечного мяса»-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался на фоне принудительной мобилизации венгров в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

В социальной сети X Орбан разместил публикацию, где сообщил о гибели еще одного мобилизованного в Украине венгра. Представители венгерского народа не могут быть использованв «в качестве пушечного мяса», – указал он.

Политик также заявил о грядущей депортации из Венгрии всех украинских чиновников, имеющих отношение к принудительной мобилизации.

Лавров: русофобы ЕС пытаются топорно «вправлять мозги» избирателям

Фото: Pinterest

# Международная политика # Виктор Орбан

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: русофобы ЕС пытаются топорно «вправлять мозги» избирателям
05 февраля 2026 16:23

Лавров: русофобы ЕС пытаются топорно «вправлять мозги» избирателям

США и Британия направили танки на учения в 100 км от границы с Россией
05 февраля 2026 15:55

США и Британия направили танки на учения в 100 км от границы с Россией

InfoBRICS: Зеленского ждёт кризис хуже конфликта с РФ
05 февраля 2026 15:38

InfoBRICS: Зеленского ждёт кризис хуже конфликта с РФ