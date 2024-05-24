Орбан: мы не позволяем перевозить оружие из Венгрии в Украину

Скептически оценивать действия НАТО начали и союзники по Альянсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переоценку своей роли в блоке намерен провести Будапешт. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, страна не собирается участвовать в авантюрах, которые могут вовлечь членов объединения в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. Орбан уточнил, что некоторые страны уже рассуждают над тем, как Альянс мог бы участвовать в военных действиях. Глава правительства ранее неоднократно выступал с антивоенной позицией по разрешению украинского конфликта, призывая Запад отказаться от поставок оружия и начать переговорный процесс.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Мы накладываем вето на все военные проекты по конфликту. Мы не позволяем перевозить оружие с территории Венгрии в Украину и сами ничего не поставляем. Так что те, кто поддерживает войну, просто продлевают страдания.
Брюссель и Вашингтон не хотят принимать позицию своих союзников, продвигая только собственные интересы. В свою очередь, венгерское правительство не намерено покорно следовать указкам из-за границы. Сейчас в кабмине ведется работа над тем, чтобы определить, как страна может оставаться в НАТО, не принимая участия в украинском конфликте. Позиция официального Будапешта в последнее время по многим вопросам расходится с мнением коллективной Европы, из-за чего некоторые политики предрекают глубокий политический кризис внутри европейского сообщества.