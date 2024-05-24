Орбан: мы не позволяем перевозить оружие из Венгрии в Украину

Скептически оценивать действия НАТО начали и союзники по Альянсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переоценку своей роли в блоке намерен провести Будапешт. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, страна не собирается участвовать в авантюрах, которые могут вовлечь членов объединения в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. Орбан уточнил, что некоторые страны уже рассуждают над тем, как Альянс мог бы участвовать в военных действиях. Глава правительства ранее неоднократно выступал с антивоенной позицией по разрешению украинского конфликта, призывая Запад отказаться от поставок оружия и начать переговорный процесс.