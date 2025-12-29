Опрос: Макрон стал самым непопулярным президентом Франции

Эммануэль Макрон стал самым непопулярным главой Франции в истории страны. Ему доверяют только 25 % французов. Об этом свидетельствуют данные нового соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержка стремительно снижается на фоне роста популярности политических оппонентов. Падает и интерес к традиционному новогоднему обращению главы государства. Кроме того, только 37 % респондентов заявили, что планируют смотреть его 31 декабря.

Эксперты связывают такое равнодушие с усталостью общества от реформ, экономических трудностей и напряженной политической ситуации в стране.