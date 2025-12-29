Во Флориде состоялась встреча Трампа и Зеленского

Во Флориде состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров они ответили на вопросы журналистов. Так, Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта в Украине. По его словам, согласованы около 95 % пунктов будущего соглашения, однако остаются нерешенными один-два наиболее сложных вопроса, включая территориальный.

Линия соприкосновения пока не определена, но стороны приближаются к договоренности. Американский лидер подчеркнул необходимость ускорить процесс, иначе в ближайшие месяцы могут быть новые потери территорий. Он выразил надежду, что оставшиеся вопросы удастся закрыть в ближайшие недели. Дональд Трамп, президент США:

Я думаю, мы находимся на заключительном этапе переговоров, и мы посмотрим, что будет дальше. В противном случае конфликт будет продолжаться долго. Либо он закончится, либо это будет продолжаться долго, и миллионы людей погибнут. Миллионы, а этого никто не хочет.