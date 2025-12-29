Во Флориде состоялась встреча Трампа и Зеленского
Во Флориде состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров они ответили на вопросы журналистов. Так, Трамп заявил, что стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта в Украине.
По его словам, согласованы около 95 % пунктов будущего соглашения, однако остаются нерешенными один-два наиболее сложных вопроса, включая территориальный.
Линия соприкосновения пока не определена, но стороны приближаются к договоренности. Американский лидер подчеркнул необходимость ускорить процесс, иначе в ближайшие месяцы могут быть новые потери территорий. Он выразил надежду, что оставшиеся вопросы удастся закрыть в ближайшие недели.
Дональд Трамп, президент США:
Я думаю, мы находимся на заключительном этапе переговоров, и мы посмотрим, что будет дальше. В противном случае конфликт будет продолжаться долго. Либо он закончится, либо это будет продолжаться долго, и миллионы людей погибнут. Миллионы, а этого никто не хочет.
Трамп также отметил, что Россия поможет восстановить Украину после окончания конфликта, а Европа и США возьмут на себя значительную часть гарантий безопасности. Зеленский подтвердил, что в ближайшие недели пройдут новые встречи переговорщиков. Он допустил проведение референдума по отдельным пунктам мирного плана и сообщил, что двусторонние гарантии безопасности с США согласованы полностью, а трехсторонние с Европой – почти завершены. Трамп добавил, что накануне провел более двух часов в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, обсудив широкий круг вопросов.
Напомним, предыдущие встречи Трампа и Зеленского проходили непросто: в феврале переговоры завершились скандалом, в сентябре в Нью-Йорке украинская делегация была принята более официально, а в октябре в Белом доме совместного заявления сделано не было. В Майами же Зеленского встречали только представители Украины, без участия американских официальных лиц.