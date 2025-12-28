Прямой эфир

Песков: могу подтвердить, что Путин и Трамп поговорил по телефону

28 декабря 2025 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Песков: могу подтвердить, что Путин и Трамп поговорил по телефону-0

Телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 28 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Да, могу подтвердить», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос российского агентства.

Это был первый разговор между лидерами с 16 октября и девятый в этом году. Трамп ранее также заявил о состоявшемся с Путиным разговоре накануне его встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер оценил телефонный звонок как «очень хороший и продуктивный».

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
В 1000-м матче Квартальнова минское «Динамо» обыграло московское в матче КХЛ
28 декабря 2025 18:15

В 1000-м матче Квартальнова минское «Динамо» обыграло московское в матче КХЛ

Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Путиным по телефону
28 декабря 2025 17:41

Трамп сообщил, что провел хороший разговор с Путиным по телефону

Зеленский получил удар от НАБУ перед встречей с Трампом – Telegraph
28 декабря 2025 17:30

Зеленский получил удар от НАБУ перед встречей с Трампом – Telegraph