Песков: могу подтвердить, что Путин и Трамп поговорил по телефону

Телефонный разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 28 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Да, могу подтвердить», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос российского агентства.

Это был первый разговор между лидерами с 16 октября и девятый в этом году. Трамп ранее также заявил о состоявшемся с Путиным разговоре накануне его встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер оценил телефонный звонок как «очень хороший и продуктивный».

Фото: kremlin.ru