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Опрос: более половины жителей Чехии ожидают повышения расходов в 2026-м

29 декабря 2025 06:41
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Более половины жителей Чехии опасаются, что уже в 2026 году их расходы вырастут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным соцопроса, 56 % чехов ожидают подорожание электроэнергии, продуктов питания и транспорта. Каждый пятый обеспокоен ростом арендной платы за жилье, а 17 % – недоступностью лекарств и средств ухода.

При этом лишь треть респондентов надеются на увеличение доходов, тогда как 57 % не ждут никаких изменений в зарплате. Экономисты отмечают: инфляционное давление сохраняется, а вместе с ним и тревожные настроения в обществе.

# Международная политика # Опрос

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