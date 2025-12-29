Опрос: более половины жителей Чехии ожидают повышения расходов в 2026-м

Более половины жителей Чехии опасаются, что уже в 2026 году их расходы вырастут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным соцопроса, 56 % чехов ожидают подорожание электроэнергии, продуктов питания и транспорта. Каждый пятый обеспокоен ростом арендной платы за жилье, а 17 % – недоступностью лекарств и средств ухода.

При этом лишь треть респондентов надеются на увеличение доходов, тогда как 57 % не ждут никаких изменений в зарплате. Экономисты отмечают: инфляционное давление сохраняется, а вместе с ним и тревожные настроения в обществе.