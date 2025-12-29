Прямой эфир

Мощный снежный шторм обрушился на Скандинавию и Прибалтику

29 декабря 2025 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный снежный шторм обрушился на Скандинавию и Прибалтику, стихия стала причиной гибели по меньшей мере двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч жителей Норвегии, Швеции, Финляндии и Литвы остались без электричества. Также нарушена работа транспорта и авиации. В Финляндии из-за ураганного ветра пассажирские самолеты были снесены со взлетно-посадочных полос в сугробы. Никто не пострадал, но авиасообщение с северными аэропортами временно приостановили. Скорость ветра вдоль балтийского побережья достигает 25 метров в секунду. Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Опрос: Макрон стал самым непопулярным президентом Франции
29 декабря 2025 06:17

Опрос: Макрон стал самым непопулярным президентом Франции

Во Флориде состоялась встреча Трампа и Зеленского
29 декабря 2025 06:14

Во Флориде состоялась встреча Трампа и Зеленского

Дэвис: Трамп не может игнорировать провалы Украины на фронте
28 декабря 2025 19:20

Дэвис: Трамп не может игнорировать провалы Украины на фронте