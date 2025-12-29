Мощный снежный шторм обрушился на Скандинавию и Прибалтику, стихия стала причиной гибели по меньшей мере двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч жителей Норвегии, Швеции, Финляндии и Литвы остались без электричества. Также нарушена работа транспорта и авиации. В Финляндии из-за ураганного ветра пассажирские самолеты были снесены со взлетно-посадочных полос в сугробы. Никто не пострадал, но авиасообщение с северными аэропортами временно приостановили. Скорость ветра вдоль балтийского побережья достигает 25 метров в секунду. Спасательные службы продолжают работать в усиленном режиме.