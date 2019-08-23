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ООН призывает не допустить очередной гонки вооружений

23 августа 2019 11:52
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Не допустить новой гонки вооружений призывает ООН. Окончание действие Договора ракет средней и малой дальности не должно спровоцировать обострения ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Организации считают, что государства должны искать новый вариант международного контроля над вооружениями. Накануне прошло экстренное заседание Совбеза ООН по вопросу ракетных испытаний США. Встречу инициировали Россия и Китай, обеспокоенные заявлением Вашингтона о разработке и тестировании новых ракет. По итогам заседания странам-участницам не удалось выработать ни резолюции, ни совместных заявлений.

ООН призывает не допустить очередной гонки вооружений -1

ООН призывает не допустить очередной гонки вооружений -3

# Международная политика # Фотофакт

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