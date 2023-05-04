ООН: на фоне конфликта Судан ждёт гуманитарная катастрофа

В Судане продолжаются бои. Несмотря на заявления о семидневном перемирии, в столице страны все еще слышны выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ООН уже бьют тревогу. Поскольку на фоне вооруженного конфликта и массового бегства сотен тысяч мирных граждан Судану грозит неминуемая гуманитарная катастрофа. ООН настаивает на том, что боевые действия должны немедленно прекратиться, а гуманитарная помощь должна достичь тех, кто оказался заложниками ситуации. Отметим, по данным организации, из страны уже бежало более 100 тысяч человек. Еще 800 тысяч могут покинуть Судан в ближайшие дни и недели.