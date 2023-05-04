Прямой эфир

ООН: на фоне конфликта Судан ждёт гуманитарная катастрофа

04 мая 2023 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Судане продолжаются бои. Несмотря на заявления о семидневном перемирии, в столице страны все еще слышны выстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ООН: на фоне конфликта Судан ждёт гуманитарная катастрофа-1

В ООН уже бьют тревогу. Поскольку на фоне вооруженного конфликта и массового бегства сотен тысяч мирных граждан Судану грозит неминуемая гуманитарная катастрофа. ООН настаивает на том, что боевые действия должны немедленно прекратиться, а гуманитарная помощь должна достичь тех, кто оказался заложниками ситуации. Отметим, по данным организации, из страны уже бежало более 100 тысяч человек. Еще 800 тысяч могут покинуть Судан в ближайшие дни и недели.  

# Военный переворот в Судане # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае заявили о причастности ЦРУ к цветным революциям и конфликтам по всему миру
04 мая 2023 19:32

В Китае заявили о причастности ЦРУ к цветным революциям и конфликтам по всему миру

«В святые праздники укрофашисты совершают массовые теракты». Какие провокации могут быть 9 Мая?
04 мая 2023 19:32

«В святые праздники укрофашисты совершают массовые теракты». Какие провокации могут быть 9 Мая?

«Когда началась СВО, была массовая информационная война». Как молодёжь ДНР боролась за правду?
04 мая 2023 19:21

«Когда началась СВО, была массовая информационная война». Как молодёжь ДНР боролась за правду?