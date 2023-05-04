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В Китае заявили о причастности ЦРУ к цветным революциям и конфликтам по всему миру

04 мая 2023 19:32
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ЦРУ организовывает цветные революции и кибератаки по всему миру. А также занимается шпионажем и воровством данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в докладе китайского Национального центра реагирования на компьютерные вирусы.  

В Китае заявили о причастности ЦРУ к цветным революциям и конфликтам по всему миру-1

Согласно данным исследования, в США существует специальное программное обеспечение, которое может быть скрыто от любой формы государственного наблюдения. И именно благодаря этой технологии ЦРУ на протяжении длительного времени тайно влияет на внутреннюю политику многих стран. В документе упоминаются цветные революции в Грузии, Украине, на Тайване и Ближнем Востоке. Кроме этого, Вашингтон предпринимал попытки вызвать политические потрясения в таких странах, как Азербайджан, Иран, Мьянма, Ливан и Беларусь.  

# Международная политика # Фотофакт

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