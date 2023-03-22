«Это история о вере в себя». Необычную кукольную постановку показывают в Лондоне

Новости Великобритании. Кролик Питер развлекает детей на улицах Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необычная кукольная постановка, ее действующими лицами может стать любой прохожий. Цель – помочь кролику в его пасхальном приключении, несмотря на пакости недоверчивого садовника.

Барни Макелхольм, режиссер:

Это новое захватывающее приключение, действие которого происходит на знаменитом лондонском рынке. Глобально это история о вере в себя. В ней участвуют куклы. Она забавная, быстрая, и это отличное представление для всей семьи.