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«Это история о вере в себя». Необычную кукольную постановку показывают в Лондоне

22 марта 2023 15:41
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Новости Великобритании. Кролик Питер развлекает детей на улицах Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необычная кукольная постановка, ее действующими лицами может стать любой прохожий. Цель – помочь кролику в его пасхальном приключении, несмотря на пакости недоверчивого садовника.

«Это история о вере в себя». Необычную кукольную постановку показывают в Лондоне-1

Барни Макелхольм, режиссер:
Это новое захватывающее приключение, действие которого происходит на знаменитом лондонском рынке. Глобально это история о вере в себя. В ней участвуют куклы. Она забавная, быстрая, и это отличное представление для всей семьи.

«Это история о вере в себя». Необычную кукольную постановку показывают в Лондоне-4

«Сказка о кролике Питере» была опубликована в 1902 году. За ней последовали еще 23 рассказа с участием этих же персонажей. В 2022 году актеры уже играли для зрителей интерактивный спектакль. Только тогда он назывался «Приключения кролика Питера в саду». Постановка прошла на ура, опыт решили повторить.

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# Театр # Новости Великобритании # Фотофакт

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