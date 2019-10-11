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Он первым вышел в открытый космос. На 86 году жизни умер Алексей Леонов

11 октября 2019 14:45
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Новости России. В возрасте 85 лет ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он первым вышел в открытый космос. На 86 году жизни умер Алексей Леонов -1

Он стал первым в мире человеком, вышедшим в 1965 году в открытый космос. В 1975 Леонов принял участие в программе «Союз-Аполлон» и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

Алексей Архипович скончался 11 октября в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября.

Он первым вышел в открытый космос. На 86 году жизни умер Алексей Леонов -4

# Некролог # Алексей Леонов # Фотофакт

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