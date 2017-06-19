«Он хотел получить как можно больше жертв»: очевидцы о водителе, въехавшем в толпу в Лондоне

Новости Великобритании. Лондон снова в центре внимания мировых СМИ. И снова по жуткому поводу. Этой ночью фургон протаранил людей на севере города. Трагедия произошла в тот момент, когда верующие выходили из мечети. 10 человек ранены, один погиб. Водитель задержан, сейчас он в полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель – европеец: светлые волосы, сильное телосложение – не типичный для террориста портрет. Так описывают очевидцы водителя, который дождался удачного для атаки момента и нажал на газ. Белый фургон рванул в толпу людей у мечети.

Люди выходили из мечети после молитвы и никак не ожидали атаки в Финсбери-парке. Очевидцы рассказывают: пожилому человеку стало плохо и он как подкошенный рухнул на тротуар. А когда к нему бросились на помощь другие мусульмане, в группу людей врезался грузовик. Один человек погиб, 10 получили ранения. Очевидец:

Фургон наехал внезапно, умышленно, просто сбил людей. Один человек оказался под ним. Люди собрались вокруг фургона, и им пришлось фактически поднять его, чтобы вытащить этого парня. У него были очень тяжелые ранения.

Абдул Абдулла, очевидец:

Я видел людей на земле, они пытались кого-то реанимировать, а женщина – пожилая – так кричала. А у одного парня кровь текла по голове, это были такие ужасные сцены.

Водителя задержали сами жители Лондона и передали его полицейским. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала инцидент у мечети потенциальным терактом. Но сами мусульмане с такой формулировкой мириться не хотят.

Хусейн Али, очевидец:

Я услышал удар, крики, затем огляделся и побежал, спасая свою жизнь. Он террорист, для меня он настоящий террорист, потому что он хотел получить как можно больше жертв.

Сценарий – как под копирку. Ранее подобные драмы имели место в самом Лондоне, а еще ранее в Ницце, Берлине и Стокгольме. Но даже после, казалось бы, такого количества уроков, предотвратить нападение снова не удалось.

Очевидец:

Вы знаете, эти люди молились в мечети в свой священный месяц Рамадан. Нам – лондонцам – не нужна эта война. Я не знаю, кто это мог сделать. Вообще все это так расстраивает.