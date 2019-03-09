«Он был удивительным человеком». Президент Беларуси выразил соболезнование родным и близким Владимира Этуша

Новости России. Печальная новость 9 марта пришла из Москвы: не стало народного артиста СССР Владимира Этуша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне актера госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц. Спасти его не удалось. Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. До последнего он играл на сцене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Абрамович прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь, заслужил искреннюю любовь зрителей и оставил особенный след в истории советской и российской культуры. Он был удивительным человеком, обладающим великим талантом и внутренним достоинством. На белорусской земле творчество Владимира Абрамовича, ставшее примером преданности искусству, хорошо знают и высоко ценят. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Как стало известно, прощание с народным артистом пройдет в театре Вахтангова. Дата и время еще не определены.