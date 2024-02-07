Около 30 человек погибли при взрывах в Пакистане

Как минимум 28 человек погибли, более 40 получили ранения в результате двух взрывов на западе Пакистана. Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атака произошла накануне выборов в парламент и провинциальные законодательные органы. Как сообщается, бомбы были заложены возле офисов кандидатов. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял, но власти подозревают одну из радикальных группировок. Во время электоральной кампании в стране участились случаи насилия. В частности, в конце января был застрелен один из независимых кандидатов, еще на одного было совершено покушение. Власти Пакистана решили привлечь армию для обеспечения безопасности в день проведения голосования.