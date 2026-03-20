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Около 20 человек стали жертвами мощного шторма в Пакистане

20 марта 2026 09:32
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Как минимум 19 человек стали жертвами мощного шторма, который обрушился на крупнейший город Пакистана Карачи. Непогода сопровождалась сильными ливнями и ураганным ветром, скорость которого превышала 90 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вырывал с корнем деревья, целые районы остались без электричества из-за поваленных опор линий электропередачи. Повреждения получили сотни домов, у многих сорваны крыши. Улицы и первые этажи зданий затоплены, полиция и спасательные бригады проводят экстренную эвакуацию жителей из наиболее пострадавших районов. 

Около 20 человек стали жертвами мощного шторма в Пакистане-2

Стихия бушует в Пакистане с конца февраля, охватив южные и северо-западные регионы. Общее число жертв за это время уже превысило 650. Около тысячи человек получили травмы. 

# Новости Пакистана # Природные катаклизмы

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