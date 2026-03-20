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В Малави сильные дожди и наводнения унесли жизни не менее 13 человек

20 марта 2026 09:07
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В Малави, на Юго-Востоке Африки, продолжаются сильные дожди и наводнения. За четыре дня стихия унесла жизни как минимум 13 человек. Об этом сообщили власти страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, пострадали почти 10 тысяч домохозяйств в 16 округах. В 6 районах уже открыто 12 эвакуационных лагерей, началось распределение помощи пострадавшим. Спасательные операции продолжаются, правительство обращается за финансовой и технической поддержкой к местным и международным партнерам. 

В Малави сильные дожди и наводнения унесли жизни не менее 13 человек-2

Наводнения нанесли удар и по сельскому хозяйству: смыты посевы и погиб скот. Особенно пострадал табак – главный экспортный продукт страны. Малави остается одним из крупнейших его производителей, и ущерб от стихии может серьезно сказаться на экономике государства.

# Природные катаклизмы

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