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Жители Германии готовятся к очередному росту цен

20 марта 2026 09:20
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Пока ситуация не решена, жителей Германии призвали готовиться к очередному росту цен. И речь не только о топливе, под угрозой повышения стоимости практически все – от продуктов питания до электроэнергии. Главный источник кризиса – эскалация ближневосточного конфликта и блокировка Ормузского пролива, через который проходят ключевые поставки нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 стран заявили, что готовы внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе, но не уточнили как

Жители Германии готовятся к очередному росту цен-2

Об этом говорится в докладе специалистов Министерства экономики Германии. Эксперты предупреждают: если транспортировка нефти не восстановится в ближайшее время, страна столкнется с ускорением инфляции. Оценить масштабы подорожания товаров пока невозможно. Федеральное объединение немецкой пищевой промышленности уже прогнозирует «цунами цен» этим летом. Причина проста – производство продуктов питания крайне энергоемкое, а ФРГ – один из крупнейших импортеров сельхозпродукции. Любое нарушение глобальных цепочек поставок автоматически отражается на стоимости товаров. Последствия конфликта почувствует каждый немец не абстрактно, а буквально, увидев ценники на полках ближайшего супермаркета.

# Новости Германии # Кризис в ЕС

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