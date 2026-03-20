Жители Германии готовятся к очередному росту цен

Пока ситуация не решена, жителей Германии призвали готовиться к очередному росту цен. И речь не только о топливе, под угрозой повышения стоимости практически все – от продуктов питания до электроэнергии. Главный источник кризиса – эскалация ближневосточного конфликта и блокировка Ормузского пролива, через который проходят ключевые поставки нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 стран заявили, что готовы внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе, но не уточнили как