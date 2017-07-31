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Около 100 человек, в том числе 20 детей, оказались заблокированы на канатной дороге над рекой Рейн в Германии

31 июля 2017 07:22
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Новости Германии. Спасательная операция развернулась в Германии над рекой Рейн. Там на канатной дороге оказались заблокированы около 100 человек, в том числе, 20 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 человек, в том числе 20 детей, оказались заблокированы на канатной дороге над рекой Рейн в Германии-1

Произошло это из-за наклона одной из кабинок, что привело к автоматической остановке движения всей канатки. Несколько часов пожарные эвакуировали пассажиров. Тех, кто оказался прямо над рекой, пришлось спускать с помощью канатов. Госпитализация потребовалась лишь одной женщине.

# Техногенные катастрофы

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