Около 100 человек, в том числе 20 детей, оказались заблокированы на канатной дороге над рекой Рейн в Германии

Новости Германии. Спасательная операция развернулась в Германии над рекой Рейн. Там на канатной дороге оказались заблокированы около 100 человек, в том числе, 20 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произошло это из-за наклона одной из кабинок, что привело к автоматической остановке движения всей канатки. Несколько часов пожарные эвакуировали пассажиров. Тех, кто оказался прямо над рекой, пришлось спускать с помощью канатов. Госпитализация потребовалась лишь одной женщине.