Одолеть Трампа. Демократы США на теледебатах поставили общую цель

Новости США. В США на теледебатах демократы заявили, что их общая цель – одолеть Трампа. В эфире сошлись семь участников, которые метят в кандидаты в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США на теледебатах демократы заявили, что их общая цель – одолеть Трампа. В эфире сошлись семь участников, которые метят в кандидаты в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демократы обсуждали как внутренние, так и внешние проблемы США. Несмотря на разногласия в этих вопросах, все участники поставили единую цель – одолеть действующего президента США. При этом аналитики считают, что единственный способ опередить Дональда Трампа на предстоящих выборах – увеличить явку избирателей.