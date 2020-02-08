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Одолеть Трампа. Демократы США на теледебатах поставили общую цель

08 февраля 2020 12:38
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Новости США. В США на теледебатах демократы заявили, что их общая цель – одолеть Трампа. В эфире сошлись семь участников, которые метят в кандидаты в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одолеть Трампа. Демократы США на теледебатах поставили общую цель -1

Демократы обсуждали как внутренние, так и внешние проблемы США. Несмотря на разногласия в этих вопросах, все участники поставили единую цель – одолеть действующего президента США. При этом аналитики считают, что единственный способ опередить Дональда Трампа на предстоящих выборах – увеличить явку избирателей.

Одолеть Трампа. Демократы США на теледебатах поставили общую цель -4

# политика США # Дональд Трамп # Фотофакт

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