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Одно сердце на двоих. В Индии родились необычные сиамские близнецы

05 июля 2019 09:14
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Новости Индии. В индийском штате Одиша родились необычные сиамские близнецы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно сердце на двоих. В Индии родились необычные сиамские близнецы-1

Малыши соединены в области грудной клетки и живота. У них одно сердце на двоих. Вес двух девочек – чуть более 4 килограммов.

Сейчас они находятся под наблюдением специально созданной команды из 7 медиков. Состояние близнецов нестабильно, им необходим кислород.

Одно сердце на двоих. В Индии родились необычные сиамские близнецы-4

Врачи пока не знают, удастся ли в дальнейшем отделить сестёр друг от друга. Вероятнее всего, такую операцию посчитают слишком опасной.

# Особенные дети # Фотофакт

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