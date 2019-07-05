Одно сердце на двоих. В Индии родились необычные сиамские близнецы

Новости Индии. В индийском штате Одиша родились необычные сиамские близнецы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыши соединены в области грудной клетки и живота. У них одно сердце на двоих. Вес двух девочек – чуть более 4 килограммов.

Сейчас они находятся под наблюдением специально созданной команды из 7 медиков. Состояние близнецов нестабильно, им необходим кислород.