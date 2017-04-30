Природная катастрофа в Забайкальском крае: пламя поглощает леса гектар за гектаром

Новости России. Сложная пожароопасная ситуация складывается в России. В Бурятии площадь возгорания за сутки увеличилась втрое. В огне более тысячи гектаров леса. В Иркутской области – в пять раз больше. Всего же в Сибири горят свыше 330 тысяч гектаров. На территории многих районов – самый высокий класс пожарной опасности.

К природной катастрофе привели аномальная жара под 30 градусов и сильные ветры. Пожарные порой не в силах сдержать огненный шквал. Пламя поглощает леса гектар за гектаром и стеной идет к населенным пунктам. В регионе сгорели уже около сотни жилых домов. Города и села окутаны дымом. Жители задыхаются. Видимость на дорогах почти нулевая.