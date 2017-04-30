Прямой эфир

Природная катастрофа в Забайкальском крае: пламя поглощает леса гектар за гектаром

30 апреля 2017 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Сложная пожароопасная ситуация складывается в России. В Бурятии площадь возгорания за сутки увеличилась втрое. В огне более тысячи гектаров леса. В Иркутской области – в пять раз больше. Всего же в Сибири горят свыше 330 тысяч гектаров. На территории многих районов – самый высокий класс пожарной опасности.

Природная катастрофа в Забайкальском крае: пламя поглощает леса гектар за гектаром-1

К природной катастрофе привели аномальная жара под 30 градусов и сильные ветры. Пожарные порой не в силах сдержать огненный шквал. Пламя поглощает леса гектар за гектаром и стеной идет к населенным пунктам. В регионе сгорели уже около сотни жилых домов. Города и села окутаны дымом. Жители задыхаются. Видимость на дорогах почти нулевая.

Природная катастрофа в Забайкальском крае: пламя поглощает леса гектар за гектаром-4

Из-за сухой погоды пожар вспыхивает мгновенно. Так, поселок Бубновка в Иркутской области сгорел буквально за час. Пламя охватывало дом за домом настолько стремительно, что люди в лучшем случае успевали взять с собой только документы. Без крыши над головой остались почти полтысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
В Кыргызстане объявлен день траура по погибшим в результате оползня
30 апреля 2017 12:46

В Кыргызстане объявлен день траура по погибшим в результате оползня

На Кубе разбился самолет АН-26, подтверждена гибель 8 человек
30 апреля 2017 12:44

На Кубе разбился самолет АН-26, подтверждена гибель 8 человек

Больше 10 т воды и размах крыльев в 39 м. Крупнейший в мире самолет-амфибию испытали в Китае
30 апреля 2017 12:39

Больше 10 т воды и размах крыльев в 39 м. Крупнейший в мире самолет-амфибию испытали в Китае