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Один человек убит в результате стрельбы в США

25 марта 2024 08:20
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Очередной случай массовой стрельбы произошел в США. Один человек убит, еще пятеро получили ранения в результате перестрелки в городе Индианаполисе в штате Индиана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек убит в результате стрельбы в США-1

Жертв могло быть гораздо больше, если бы не вмешательство полицейских, которые в это время находились в кафе на стоянке торгового центра. Они стали свидетелями конфликта, разгоревшегося между молодыми людьми. Один из мужчин достал пистолет и открыл огонь. Правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить стрелка. Ранения получили случайные прохожие, трое мужчин и одна женщина. Пострадал и один из полицейских. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. С начала года в США зафиксировано уже 55 случаев массовой стрельбы.

# Стрельба в США # Новости США

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