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«Очищение от тоталитарного наследия». В Украине сносят памятники Екатерине II и Суворову

01 декабря 2022 18:05
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Новости Украины. Борьба с историей продолжается в Украине. В Измаиле Одесской области демонтировали памятник Александру Суворову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очищение от тоталитарного наследия». В Украине сносят памятники Екатерине II и Суворову-1

Монумент планируют перенести на территорию коммунального предприятия. Ранее власти города также приняли решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Тем временем в Шепетовке демонтируют статую Николая Островского. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Гамалий. По его словам, решение связано с «очищением от тоталитарного наследия».

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# Памятники # Сергей Гамалий # Александр Суворов # Николай Островский # Екатерина II # Новости Украины # Фотофакт

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