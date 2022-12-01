«Очищение от тоталитарного наследия». В Украине сносят памятники Екатерине II и Суворову

Новости Украины. Борьба с историей продолжается в Украине. В Измаиле Одесской области демонтировали памятник Александру Суворову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Монумент планируют перенести на территорию коммунального предприятия. Ранее власти города также приняли решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Тем временем в Шепетовке демонтируют статую Николая Островского. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Гамалий. По его словам, решение связано с «очищением от тоталитарного наследия».