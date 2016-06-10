Крупное ДТП на юге Бразилии: погибли 18 студентов, еще 25 – получили ранения

Новости Бразилии. Крупное ДТП на юге Бразилии. Автобус, перевозивший студентов, упал в кювет. Погибли 18 человек, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Место трагедии оцепили специалисты. Правда, пока что установить, почему транспортное средство перевернулось, не удалось. Рассматриваются две версии: превышение скорости водителем или механическое повреждение автобуса.

Кстати, на дорогах Бразилии ежегодно погибает свыше сорока тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.