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Более половины британцев хотят выйти из Евросоюза

11 июня 2016 11:07
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Новости Великобритании. В Соединенном Королевстве число сторонников выхода из ЕС превысило 55%. Такая динамика общественного мнения наблюдается впервые. Ранее британцы больше хотели остаться с Европой.

По схожему сценарию разделилось и мнение политиков. Премьер королевства Дэвид Кэмерон в теледебатах заявил, что выход из Евросоюза превратит Великую Британию в маленькую Англию. И, тем не менее, англичане все больше недовольны общей политикой Евросоюза.

Главный камень преткновения – миграционный кризис. К себе пускать нелегалов островитяне не хотят категорически, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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