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В США полицейские до смерти избили афроамериканца

28 января 2023 11:37
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Новости США. Пятерым полицейским в США предъявлены обвинения в убийстве. В Мемфисе Правоохранители избили мужчину при задержании, позже он скончался в больнице. Видеозапись с инцидентом опубликовали власти штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США полицейские до смерти избили афроамериканца-1

После этого в городе начались массовые протесты. Родственники погибшего призывают к спокойствию, тем не менее пока демонстрации лишь разрастаются, причем в разных городах страны. В Вашингтоне и Нью-Йорке митинги переросли в беспорядки, в результате три человека арестованы. Протестующие требуют справедливости и наказания полицейских. Свое возмущение действиями правоохранителей высказал и президент США.

В США полицейские до смерти избили афроамериканца-4

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# Акции протеста # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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