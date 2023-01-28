В США полицейские до смерти избили афроамериканца

Новости США. Пятерым полицейским в США предъявлены обвинения в убийстве. В Мемфисе Правоохранители избили мужчину при задержании, позже он скончался в больнице. Видеозапись с инцидентом опубликовали власти штата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этого в городе начались массовые протесты. Родственники погибшего призывают к спокойствию, тем не менее пока демонстрации лишь разрастаются, причем в разных городах страны. В Вашингтоне и Нью-Йорке митинги переросли в беспорядки, в результате три человека арестованы. Протестующие требуют справедливости и наказания полицейских. Свое возмущение действиями правоохранителей высказал и президент США.