Очередная вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни 60 человек

Новости Конго. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в провинции Северное Киву, расположенной на востоке республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь медики зафиксировали уже 102 случая заражения. 75 из них подтверждены.