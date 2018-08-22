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Очередная вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни 60 человек

22 августа 2018 14:51
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Новости Конго. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в провинции Северное Киву, расположенной на востоке республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередная вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни 60 человек-1

Здесь медики зафиксировали уже 102 случая заражения. 75 из них подтверждены.

Очередная вспышка лихорадки Эбола в Конго унесла жизни 60 человек-4

Напоминаем, новая волна распространения вируса была отмечена в начале августа. Она стала десятой по счету, предыдущая была ликвидирована 24 июля.

# Заболевания # Фотофакт

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