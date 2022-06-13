Очереди на заправках и новые штрафы. Эксперты сделали прогноз на будущее Польши

Новости Польши. Польшу ожидают новые штрафы от ЕС. На этот раз дело в машинах, пишет местная газета. Ранее Еврокомиссия объявила о введении запрета на автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, однако Польша не сможет выполнить это требование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране слабо развита инфраструктура. На скоростных дорогах и автомагистралях нет зарядных устройств, их также не очень много и в самих городах. Создать полноценную сеть для заправки электромобилей попросту не успеют. Поэтому, как считают эксперты, Польшу в будущем ожидают огромные очереди на заправках и новые штрафы со стороны ЕС.