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Очереди на заправках и новые штрафы. Эксперты сделали прогноз на будущее Польши

13 июня 2022 13:14
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Новости Польши. Польшу ожидают новые штрафы от ЕС. На этот раз дело в машинах, пишет местная газета. Ранее Еврокомиссия объявила о введении запрета на автомобили с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году, однако Польша не сможет выполнить это требование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Очереди на заправках и новые штрафы. Эксперты сделали прогноз на будущее Польши-1

В стране слабо развита инфраструктура. На скоростных дорогах и автомагистралях нет зарядных устройств, их также не очень много и в самих городах. Создать полноценную сеть для заправки электромобилей попросту не успеют. Поэтому, как считают эксперты, Польшу в будущем ожидают огромные очереди на заправках и новые штрафы со стороны ЕС.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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