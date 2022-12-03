Очень хотел в ЕС. Житель Марокко на параплане пересёк границу с Мелильей и скрылся

Новости Испании. Незаурядную фантазию и смекалку проявил житель Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него была настолько сильная мечта попасть в Евросоюз, что для ее воплощения он решил преодолеть все препятствия. В прямом смысле этого слова.

Он взял и перелетел на параплане пограничный забор в испанский североафриканский анклав Мелилья. Мягко приземлился и тут же исчез. Пограничные патрули смогли найти только брошенный нелегалом парашют. Мелилья является одним из основных пунктов въезда мигрантов, стремящихся попасть в Европу из Марокко. По данным МВД, в 2022 году эту границу пересекли около 1 200 нелегалов.