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Очень хотел в ЕС. Житель Марокко на параплане пересёк границу с Мелильей и скрылся

03 декабря 2022 08:34
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Новости Испании. Незаурядную фантазию и смекалку проявил житель Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У него была настолько сильная мечта попасть в Евросоюз, что для ее воплощения он решил преодолеть все препятствия. В прямом смысле этого слова.  

Очень хотел в ЕС. Житель Марокко на параплане пересёк границу с Мелильей и скрылся-1

Он взял и перелетел на параплане пограничный забор в испанский североафриканский анклав Мелилья. Мягко приземлился и тут же исчез. Пограничные патрули смогли найти только брошенный нелегалом парашют. Мелилья является одним из основных пунктов въезда мигрантов, стремящихся попасть в Европу из Марокко. По данным МВД, в 2022 году эту границу пересекли около 1 200 нелегалов.  

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# Выезд за границу # Новости Испании # Фотофакт

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