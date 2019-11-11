Брат рассказал о последнем разговоре. Что известно об убитой 24-летней аспирантке СПбГУ?

Новости России. 7 ноября в Санкт-Петербурге была убита 24-летняя аспирантка СПбГУ. В преступлении подозревается доцент университета Олег Соколов.

Как сообщает РИА Новости, адвокат Соколова Александр Почуев рассказал о признательных показаниях своего подзащитного. По словам Почуева, подозреваемый уже выписан из больницы и доставлен к следователям. Историк оформил явку с повинной, признаёт свою вину. Александр надеется, что научные заслуги подзащитного смогут смягчить его наказание.

Некоторые подробности преступления назвал сосед Соколова. Мужчина сказал, что в четыре часа ночи преподаватель выносил части тела жертвы. Поскольку он был пьян, во время очередного похода к реке доцент университета споткнулся и упал в воду.

Около семи утра фигуранту помог выбраться один из прохожих, после чего было обнаружено содержимое пакетов мужчины. Отмечается, что голова девушки осталась в квартире подозреваемого, он не успел её вынести.

О последнем разговоре с погибшей рассказал её брат. По словам молодого человека, сестра позвонила ему в ночь перед происшествием. Девушка была в слезах и сообщила, что хотела пойти на день рождения к знакомым. За это её ударил Соколов, с которым она сожительствовала. Тогда аспирантка ушла. В разговоре с братом она сказала, что вернётся за вещами, после чего пойдёт в общежитие.

В Санкт-Петербург из Краснодара приехала мать погибшей. Женщину встретили сотрудники милиции.

Ранее стало известно, что историк Олег Соколов подозревается в убийстве своей бывшей ученицы, с которой мужчина сожительствовал.