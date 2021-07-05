ОАЭ требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти

Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции Объединенных Арабских Эмиратов, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти. Только так они согласны на продление сделки после апреля 2022 года и на рост добычи нефти в альянсе до конца 2021 года.