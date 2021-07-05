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ОАЭ требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти

05 июля 2021 06:42
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 5 июля возобновит работу. Ранее переговоры было решено отложить на пару дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОАЭ требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти-1

Вопрос, не получивший разрешения в ходе трехдневных консультаций, касается позиции Объединенных Арабских Эмиратов, которые требуют пересмотра параметров соглашения по сокращению добычи нефти. Только так они согласны на продление сделки после апреля 2022 года и на рост добычи нефти в альянсе до конца 2021 года.

# Добыча нефти # Фотофакт

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