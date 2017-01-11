ОАЭ скорбит по жертвам теракта в Кандагаре: трагедия унесла жизни 50 человек

Новости ОАЭ. В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур. Накануне в афганском Кандагаре в результате теракта погибли пять дипломатов ОАЭ.
Они находились там с гуманитарной миссией.
Участвовали в образовательных и социальных проектах.
А во время взрыва как раз вели переговоры с губернатором Кандагара.
Всего жертвами теракта стали 11 человек. Многие ранены, в том числе посол ОАЭ и сам глава провинции.
В тот же день двойной взрыв прогремел в Кабуле.
В районе, где располагаются парламент и российское посольство. Террорист-смертник привел в действие бомбу на поясе.
А когда на место происшествия приехали полицейские, на воздух взлетел заминированный автомобиль.
Две атаки в Кандагаре унесли жизни более 50 человек, десятки пострадали. Ответственность за все нападения в Афганистане взяло на себя движение «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.