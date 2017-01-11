Прямой эфир

Барак Обама выступил в Чикаго с последней речью на посту президента США

11 января 2017 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США Барак Обама выступил со своей последней речью на посту президента США.

Конференцию решили проводить в Чикаго. Именно там когда-то началась его политическая карьера.

Обама поблагодарил всех граждан за поддержку. И, конечно, перечислил свои основные достижения.

По его мнению, среди них – преодоление финансового кризиса, налаживание отношений с Кубой и Ираном, борьба с терроризмом.

Церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа запланирована на 20 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
По жертвам теракта в Афганистане в ОАЭ объявлен трехдневный траур
11 января 2017 07:33

По жертвам теракта в Афганистане в ОАЭ объявлен трехдневный траур

Румыны отказали болгарам в экстренных поставках электричества
11 января 2017 03:05

Румыны отказали болгарам в экстренных поставках электричества

Чтобы справиться со смогом польские власти сделали общественный транспорт бесплатным
10 января 2017 17:53

Чтобы справиться со смогом польские власти сделали общественный транспорт бесплатным