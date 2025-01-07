Нью-Йорк первым из городов США ввёл плату за въезд в центр в час пик

Нью-Йорк первым из городов США ввел плату за въезд в центр в час пик. Стоимость посещения Манхэттена отныне обойдется в девять долларов за день, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собранная сумма, которая, по оценкам, составит порядка 15 миллиардов долларов в год, пойдет на развитие общественного транспорта, заявляют власти мегаполиса. Кроме того, таким образом местные чиновники намерены бороться с пробками. Вот только эта борьба будет вестись на деньги простых горожан, которые не оценили такой заботы государства. Тем более, когда речь идет о водителях небольших грузовиков и автобусов. Для них тарифы вдвое выше.

Роузи Чохан, жительница США:

Многие люди, которые работают в центре города, приезжают сюда каждый день. И теперь им нужно платить каждую неделю за пять дней дополнительно деньги? Это рабочие дни. Я думаю, это несправедливо. Я могла бы понять, если бы вы взимали 2 доллара, но 9 долларов – это много.

Нью-Йорк признан самым перегруженным городом мира. Однако надолго ли задержится нововведение властей в нем, пока неясно. Республиканцы призывают избранного президента Дональда Трампа отозвать федеральное одобрение программы.