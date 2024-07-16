Украина намерена урегулировать конфликт с Россией путем переговоров, отмечает The New York Times. Об этом пишет РИА Новости.

«...Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», – говорится в материале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул важность участия России в очередном саммите по мирному урегулированию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что предыдущая встреча на высшем уровне в Швейцарии не прошла мирно.

В июне этого года Владимир Путин предложил миру новые инициативы, в том числе признать статус Крыма и других регионов российским, но украинская сторона отклонила эти предложения.