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NYT: Украина намерена завершить конфликт с РФ переговорами

16 июля 2024 13:13
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Украина намерена урегулировать конфликт с Россией путем переговоров, отмечает The New York Times. Об этом пишет РИА Новости.

«...Украина разрабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров», – говорится в материале.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул важность участия России в очередном саммите по мирному урегулированию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заметил, что предыдущая встреча на высшем уровне в Швейцарии не прошла мирно.

В июне этого года Владимир Путин предложил миру новые инициативы, в том числе признать статус Крыма и других регионов российским, но украинская сторона отклонила эти предложения.

# Международная политика

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