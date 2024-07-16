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Венгрию намерены наказать за мирные инициативы Орбана

16 июля 2024 12:56
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Евросоюз собирается приостановить право Венгрии на участие в голосовании в Совете Европы из-за инициатив премьер-министра Виктора Орбана по разрешению украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что действия Орбана, в том числе его поездки в Пекин и Москву и предложение по разрешению конфликта в Украине, не были одобрены ЕС.

С 1 июля Венгрия, которая председательствует в ЕС, подверглась нападкам за то, что обсуждала мирные инициативы без согласия Еврокомиссии и Брюсселя. 

Это вызывает недовольство в ЕС, где считают, что Венгрия подрывает европейское единство и поддержку Украины.

# Международная политика

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